Більшість українців не вірить у швидкий мир після зустрічі Трампа і Путіна

Тема зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці стала однією з головних міжнародних новин останніх днів.

Дослідницька компанія Gradus Research 15 серпня провела термінове опитування, щоб зафіксувати, чого українці очікують від цієї зустрічі та які сценарії вважають можливими після неї.

Висока обізнаність, але невисока віра в позитивний результат

96% опитаних українців знають про заплановану зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці.

Проте лише чверть (26%) респондентів вірять, що зустріч може призвести до повного припинення активних бойових дій, тоді як 69% налаштовані скептично.

Скепсис підкріплюється оцінками строків війни: лише 17% сподіваються на завершення бойових дій у 2025 році, 33% прогнозують затягування на роки, ще 34% не беруться давати прогнози.

Це робить очікування швидкого та стійкого мирного результату зустрічі менш імовірними в очах більшості.

– Ми бачимо високу залученість українців у тему та майже повну обізнаність про зустріч. Водночас переважає раціональний скепсис: громадська думка розділена між обережним оптимізмом щодо можливих тактичних результатів (як-от тимчасове перемир’я) та переконанням, що стратегічне завершення війни залишається малоймовірним у найближчій перспективі, – зазначила засновниця та директорка Gradus Research Євгенія Близнюк.

Українці налаштовані рішуче

80% вважають пом’якшення санкцій проти Росії неприпустимим.

Абсолютна більшість також наполягає на відповідальності агресора: 92% вважають, що РФ має виплатити Україні репарації в повному обсязі для відшкодування руйнівних наслідків війни, а 91% переконані, що керівництво РФ має понести кримінальну відповідальність за воєнні злочини в Україні.

Від саміту очікують радше тимчасового припинення вогню, ніж сталого миру.

Як змінюється ставлення до США та інших країн

Попри напружену ситуацію, українці напередодні зустрічі на Алясці бачили в США радше дружню країну.

Це ставлення значно змінилося на краще у порівнянні з показниками після напруженої зустрічі президентів США та України в Овальному кабінеті в березні цього року.

Українці продовжують бачити ключових союзників серед країн Заходу: Велика Британія, Німеччина, Франція, країни Балтії, Канада, Польща та інші. США як дружню країну називають 42% респондентів.

Серед недружніх/ворожих найчастіше згадують Білорусь, Північну Корею, Іран. Китай недружнім вважають 55% опитаних, Угорщину – 52%.

Опитування проведене дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus.

Вибірка відображає структуру населення України в містах з кількістю мешканців понад 50 тис. у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за виключенням тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій.

Період проведення поля: 15 серпня 2025 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

