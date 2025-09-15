Повномасштабна війна Росії проти України закінчиться не на полі бою, а за столом переговорів.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у відеозверненні до учасників щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) з нагоди 21-ї річниці форуму.

Трамп про умови закінчення війни в Україні

– Я не думаю, що війна закінчиться на полі бою. Натомість вона закінчиться за столом переговорів, – заявив Трамп.

Як наголосив президент США, саме тому він провів саміт з російським диктатором Володимиром Путіним минулого місяця на Алясці, а також дуже позитивну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі.

Як стверджує Дональд Трамп, США продовжують наполегливо працювати заради миру.

Варто зазначити, що щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES) традиційно збирає провідних світових лідерів, дипломатів, експертів та політиків для обговорення глобальних викликів і майбутнього України.

