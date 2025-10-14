Президент США Дональд Трамп назвав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана “фантастичним” та висловив упевненість у перемозі його партії Фідес на виборах до парламенту у 2026 році.

Про це він сказав у своєму виступі на Саміті миру у єгипетському місті Шарм-ель-Шейх.

Трамп висловився про Орбана

– Віктор. Ми любимо Віктора. Віктор, я його так називаю (victor латиною означає переможець, – Ред.). Ти фантастичний. Гаразд, я знаю, що багато людей не погоджуються зі мною, але я єдиний, хто має значення, – сказав глава Білого дому.

Трамп назвав Орбана “чудовим лідером”, заявивши, що підтримував його, коли він здобув перемогу на попередніх виборах.

Зараз дивляться

Американський президент додав, що Орбан переміг з перевагою у 28 пунктів, та висловив переконання, що на наступних виборах у нього вийде “ще краще”.

– У вас чергові вибори, і ви досягнете чудових результатів. Ми це цінуємо і підтримуємо тебе на 100%, – зауважив Трамп.

Парламентські вибори в Угорщині заплановані на квітень 2026 року. Головним опонентом партії Орбана називають Петера Мадяра та його політсилу Тиса.

За даними BBC, у липні більшість національних опитувань давали Тисі 9%-18% переваги над Фідес. Лідерство партії Орбана показує лише лояльний до уряду аналітичний центр Viewpoint Institute.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.