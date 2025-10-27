Президент США Дональд Трамп прокоментував повідомлення про випробування Росією ядерної ракети, заявивши, що Вашингтон також має ядерні підводні човни, розташовані неподалік Росії.

Про це він сказав журналістам на борту президентського літака Air Force One, передає CNN .

Трамп про ядерну ракету РФ Буревісник

– Вони знають, що у нас є ядерний підводний човен, найкращий у світі, який перебуває прямо біля їхнього узбережжя. Тобто йому не потрібно пропливати 8 тис. миль, і вони не грають з нами в ігри, ми теж не граємо з ними в ігри. Ми постійно випробовуємо ракети, – сказав Трамп.

Президент США додав, що Путін не повинен так говорити, а повинен закінчити війну.

– Ось що він повинен робити, замість того щоб випробовувати ракети, – додав Трамп.

Російський диктатор Володимир Путін у неділю заявив, що Москва успішно випробувала свою крилату ракету Буревісник із ядерною силовою установкою. Автократ сказав, що Москва буде працювати над її розгортанням.

За даними російських посадовців, ракета перебувала в повітрі близько 15 годин і пройшла приблизно 14 тис. км.

Заява Путіна про нові випробування ракет пролунала на тлі продовження Росією терору України та того ж тижня, коли мав відбутися саміт за участю Трампа та правителя Росії у Будапешті.

Нагадаємо, цього тижня Білий дім оголосив про запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній – це одні з найвідчутніших дій адміністрації Трампа проти Росії на сьогодні. На запитання журналістів, чи будуть додаткові санкції, Трамп відповів: Ви дізнаєтеся.

