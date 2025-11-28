Одна з двох військовослужбовців Національної гвардії США, які дістали важкі поранення біля Білого дому, загинула від важких поранень приблизно через 24 години після стрілянини, яка відбулася 26 листопада.

Загибель нацгвардійця США після стрілянини

Як повідомив президент США Дональд Трамп під час виступу в Флориді, загинула 20-річна представниця Національної гвардії Західної Вірджинії Сара Бекстром, пише FOX Baltimore.

Раніше у день стрілянини західні журналісти з посиланням на лікарів зазначали, що у Сари смертельна рана, тому вона може не вижити.

За даними Національної гвардії США, Сара Бекстром служила у 863-й роті військової поліції.

За словами Трампа, другий військовослужбовець Національної гвардії, 24-річний Ендрю Вулф, залишається в критичному стані.

Як заявила прокурор США Жанін Пірро на пресконференції, дві родини зруйновані та знищені.

Пірро заявила, що обидва нацгвардійці США несли службу в окрузі Колумбія відповідно до указу президента Трампа, спрямованого на посилення безпеки. Вона зазначила, що обох привели до присяги менш ніж за 24 години до стрілянини.

Спочатку обидва бійці Національної гвардії США планували покинути округ Колумбія 30 листопада, але добровільно залишилися до кінця року, повідомили представники Західної Вірджинії.

Правоохоронні органи встановили особу підозрюваного: ним виявився 29-річний Рахманулла Лаканвал. Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що він є громадянином Афганістану, який прибув до США у вересні 2021 року в рамках програми Operation Allies Welcome.

Йому оголосили попередні звинувачення, включаючи три епізоди нападу з наміром вбити людину, бувши озброєним, і незаконне зберігання вогнепальної зброї під час вчинення насильницького злочину.

Одне зі звинувачень у США передбачає можливе покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, але можуть бути висунуті додаткові підозри.

26 листопада у центрі Вашингтона відбулася стрілянина, внаслідок якої постраждали двоє військовослужбовців Національної гвардії США. Підозрюваного в нападі вдалося оперативно затримати, а наразі він перебуває під вартою.

