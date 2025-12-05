Компроміси чи тиск: експерт про те, чого чекати Україні після останніх раундів переговорів

Впродовж останнього тижня відбулося кілька раундів переговорів щодо шляхів завершення війни в Україні. 2 грудня у Москві відбулася зустріч кремлівського диктатора Володимира Путіна зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Кремль хоче, щоб мир був виключно на його умовах.

4 грудня у Маямі пройшли переговори української та американської делегацій. Від України брали участь секретар РНБО Рустем Умєров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Факти ICTV розпитали політичного експерта, доцента КНУ імені Тараса Шевченка Ігоря Рейтеровича, які висновки можна зробити за підсумками переговорів та чи можуть США обрати шлях тиску на Україну.

Зараз дивляться

Мирні плани

Нагадаємо, 19 листопада видання Politico повідомило, що адміністрація Трампа готується оприлюднити план мирної угоди з Росією. За кілька днів низка американських медіа опублікувала неофіційну версію цього плану, який складався з 28 пунктів.

У запропонованому плані передбачалося, що чисельність ЗСУ обмежується до 600 тис. військовослужбовців. Україна має конституційно закріпити зобов’язання не вступати до НАТО, а НАТО погоджується включити до свого статуту положення не приймати Україну.

Також у плані йшлося, що Росія буде реінтегрована в глобальну економіку, а санкції поступово зніматимуть. Частина заморожених російських активів піде на відновлення України, а частина — на окремий американо-російський інвестиційний інструмент.

— Україна може опинитися перед дуже складним вибором — або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима — найважча — та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі, — заявив тоді президент Володимир Зеленський.

24 листопада після переговорів США та України у Женеві сторони погодили скорочення американського документа з початкових 28 пунктів до 19.

Повернення на початок

За словами Ігоря Рейтеровича, останні переговори США з Росією та США з Україною покажуть те, що все повернеться до точки, з якої починали — коли є дві кардинально різні позиції України та Росії. Американці вчергове спробують шукати якийсь компроміс.

— Якщо говорити про довіру заявам росіян, що вони з американськими представниками працювали над 28-пунктовим планом, то тоді виникає питання: якого чорта треба було займатися підготовкою 19 пунктів, якщо американська делегація поїхала до Москви і почала розмовляти про 28 пунктів, — наголосив Ігор Рейтерович.

На його думку, якогось помітного просування щодо узгодження мирного плану зараз немає.

Політолог вважає, що на переговорах у Москві росіяни, напевно, висловили свою позицію, яка, мабуть, не надто сильно відрізняється від попередньої. І тепер американці це доносять до української переговорної групи.

Президент США Дональд Трамп вважає, що головною перепоною для завершення війни є питання Донецької області.

— Він вважає: якщо Росія отримає те, що хоче в Донецькій області, тоді війна закінчиться. А Україна, у розумінні Трампа, має піти на поступки, і тоді все буде добре, — каже політичний експерт.

За його словами, цілком можливо, що американці спробують змусити Україну піти на певний компроміс, і це дозволить закінчити війну.

Питання українських територій

Ігор Рейтерович зауважує, що найбільш чутливими пунктами мирного плану для України є питання окупованих територій, використання заморожених російських активів та безпекові гарантії.

— З огляду на те що росіяни взагалі не мають бажання йти на якісь поступки, то у питанні територій поки не вбачається якоїсь компромісної позиції, — каже політичний експерт.

Він нагадав, що раніше велися розмови про перетворення Донецької області на величезну демілітаризовану зону, яку будуть контролювати, умовно, представники ООН. Можна припустити, що президент Зеленський ризикне піти на такий компроміс.

Щодо гарантій безпеки, то, на думку Дональда Трампа, у цьому більше зацікавлені європейці, які не хочуть, щоб за кілька років війна знову почалася та ще й зачепила їхні території.

Водночас постає питання, чи погодиться на це все кремлівський диктатор Володимир Путін, який, з огляду на його заяви, живе в якомусь віртуальному світі.

— Нашим єдиним ресурсом у цих питаннях є розуміння Трампом того факту, що Росія нічого закінчувати не збирається. І тоді Трампу треба буде на неї почати тиснути. Але коли це настане, сказати доволі складно, — наголошує Ігор Рейтерович.

Роль Європи у переговорах

За словами політолога, роль європейців полягає у наданні гарантій безпеки Україні.

Важливим є той факт, що Європа на нашому боці. Якщо щось буде не вигідно Україні та і їй також, то європейці про це скажуть Трампу.

До речі, у новій Стратегії нацбезпеки США, яку представила адміністрація Білого дому, йдеться про те, що Європа має сама відповідати за власну оборону. І це питання вже стає болісним для європейців, тому що Україна перетворюється на вагому силу.

Подальші кроки Росії

З огляду на те що росіяни взагалі не хочуть йти ні на який компроміс, вони продовжують тиснути на фронті, обстрілювати міста, інфраструктуру, каже Ігор Рейтерович.

Водночас Дональд Трамп може вибити для України якийсь варіант енергетичного перемир’я.

— Але, думаю, нічого кардинально не зміниться поки що, тому що у Путіна немає чогось такого, що кардинально б змінило ситуацію. Він буде рухатися за тим планом, за яким рухався до цього, — каже політолог.

Також цілком ймовірно, що американці почнуть тиснути на Україну, щоб домогтися поступок.

— Публічно не тиснутимуть, але Трамп спробує обов’язково це реалізувати. І цілком ймовірно, що саме в контексті українських територій, — говорить Ігор Рейтерович.

Глухий кут

За словами експерта, якщо не вдасться домовитися і переговори зайдуть у глухий кут, то для нас це означатиме продовження війни.

Але тоді європейцям доведеться бути більш активними, адже війна може зачепити й їх.

— Чим гірше буде для нас, тим гірше буде для європейців. Чим швидше вони це зрозуміють, тим краще для нас всіх, — підсумував Ігор Рейтерович.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.