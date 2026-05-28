Після війни з Іраном США можуть роками відновлювати запаси ключових ракетних систем.

Так, за оцінкою американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), поповнення арсеналів Tomahawk, Patriot і THAAD може тривати до 2030 року.

Як США відновлюватимуть запаси ракет

У CSIS зауважують, що частину боєприпасів Штатам вдасться поповнити протягом одного-двох років. Йдеться, зокрема, про деякі високоточні ударні ракети та ракети класу повітря-поверхня.

Зараз дивляться

Тим часом відновлення запасів складніших систем буде тривати значно довше. У CSIS зазначають, що число Tomahawk, THAAD і Patriot можуть відновлювати три або більше років.

Крилаті ракети Tomahawk при цьому повернуть до довоєнного рівня лише до кінця 2030 року. Протиракети THAAD, за прогнозом CSIS, можуть відновити до кінця 2029 року. Стосовно Patriot, центр очікує, що великі партії нових ракет почнуть надходити з травня 2029 року.

У центрі пояснили, що швидкість відновлення залежатиме від виробничих потужностей, фінансування та здатності оборонної промисловості США наростити випуск ракет.

Яке майбутнє запасів боєприпасів США

Центр стратегічних і міжнародних досліджень зазначив, що фінансування виготовлення більшої кількості боєприпасів розпочалося ще за часів адміністрації Джо Байдена та прискорилося за часів адміністрації Дональда Трампа.

Конгрес підтримує таку стратегію двопартійно, тож проблема не в грошах, а у часі, який потрібен, щоб розширити виробничі потужності та побудувати складні системи.

– Тож існуватиме вікно вразливості протягом кількох років, поки запаси не повернуться до попередніх рівнів, і ще кілька років, перш ніж вони досягнуть рівнів, які запланували американські військові. Міністерству оборони США потрібно буде розробити стратегію для подолання цієї прогалини, – підсумували у CSIS.

Там очікують, що деякі боєприпаси можна буде замінити на аналоги, якщо вдасться досягти компромісів, адже наявні наразі альтернативи мають коротку або середню дальність дії та підвищують вразливість пускових платформ. До того ж у США вважають, що вони є дорогими.

Нагадаємо, США суттєво вичерпали запаси ракет під час війни з Іраном, що створило ризик дефіциту боєприпасів у разі можливого нового конфлікту впродовж найближчих років.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.