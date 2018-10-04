У США помер лауреат Нобелівської премії з фізики Леон Макс Ледерман.

Інформацію про смерть вченого підтвердили в Національній прискорювальній лабораторії імені Енріко Фермі, яку він очолював з 1978 по 1989 рік.

– Дослідник-новатор Леон Ледерман, що відрізнявся пристрастю до наукової освіти, помер 3 жовтня в місті Рексберзі в штаті Айдахо. Йому було 96 років, – йдеться в повідомленні.

Ледерман народився в 1922 році в Нью-Йорку в сім’ї єврейських мігрантів з СРСР.

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У 1988 році разом з колегами Мелвіном Шварцем і Джеком Стейнбергером він отримав Нобелівську премію за відкриття одного з типів частинок нейтрино.

Нагадаємо, 23 вересня у віці 84 років помер Чарльз Као, який отримав Нобелівську премію з фізики в 2009 році за роботу з волоконної оптики.