У п’ятницю, 15 травня, графіки відключення електроенергії в Україні вводити не планують.

Про це повідомили в НЕК Укренерго.

Графіки відключення світла 15 травня: що відомо

– Завтра, у п’ятницю, застосування заходів обмеження електроенергії не планується, – йдеться у повідомленні.

В енергетичній компанії радять перенести використання потужних електроприладів на період з 10 ранку до 18:00.

У вечірні години – з 18:00 до 22:00 – радять споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, вранці 14 травня ситуація в енергосистемі України була складна через масовану атаку РФ.

Унаслідок обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Києві, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Хмельницькій областях тимчасово залишалися без електропостачання.

У Києві внаслідок ракетно-дронового удару була пошкоджена трансформаторна підстанція та високовольтна лінія ДТЕК.

