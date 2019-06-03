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Вибори президента Алжиру перенесли через відсутність кандидатів

В Алжирі перенесли президентські вибори через те, що на них не зареєстрований жоден кандидат.

алжир

Президентські вибори в Алжирі перенесені з 4 липня на пізніший термін через відсутність кандидатів на пост глави держави.

Реєстрація бажаючих була покладена на Конституційну раду. Вона отримала документи лише від двох кандидатів, але ті були визнані недійсними.

Поки країною керує тимчасовий президент Абделькадер Бенсалах.

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Його повноваження дійсні до 9 липня і після цієї дати він повинен був передати повноваження обраному президенту.

Нагадаємо, Бенсалах виконує обов’язки президента з 2 квітня після того, як глава Алжиру Абдельазіз Бутефліка подав у відставку на тлі масових протестів.

Причиною акцій стало те, що він вирішив балотуватися на п’ятий термін, де законом заборонено займати пост президента стільки разів поспіль.

Джерело: France 24

Фото: Dreamstime

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