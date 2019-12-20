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У США чоловік спалив прапор ЛГБТ і отримав 16 років в’язниці

Жителя штату Айова (США) засудили до 16 років в’язниці за підпал прапора ЛГБТ.

ЛГБТ флаг

Американцеві Адольфо Мартінесу дали більше 16 років в’язниці за підпал прапора ЛГБТ.

Він отримав 15 років в’язниці за злочин на ґрунті ненависті, рік – за необережне поводження з вогнем і 30 днів – за образу.

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У червні 2019 року Мартінес вкрав прапор ЛГБТ, який висів біля Об’єднаної церкви Христа Еймса і також спалив його.

За його словами, він зробив це, тому що виступає проти гомосексуальності.

– Для мене було честю зробити це, це благословення від Господа. Я просто спалив їх гордість, – сказав він.

Також він погрожував підпалити місцевий бар.

Нагадаємо, влітку заступник мера Сум Максим Галицький розмістив на своїй сторінці в Facebook пост, в якому висловив негативне ставлення до маршів ЛГБТ-спільноти. За фактом розпочато кримінальне провадження. Пізніше скандальний пост з його сторінки зник.

Джерело: NBC

Фото: Dreamstime

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