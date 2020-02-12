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В Іспанії дозволили вираховувати гроші із зарплати за перекури і каву

Високий суд Іспанії дозволив роботодавцям вираховувати у співробітників гроші із зарплати за перерви на куріння, каву або сніданок.

Енергетична компанія Galp почала забирати час, проведений поза приміщеннями, з робочих днів співробітників, посилаючись на іспанський закон.

Згідно з іспанським законодавством, компанії повинні реєструвати входи і виходи співробітників з робочого місця. Ці норми закону повинні були запобігти експлуатації працівників і підвищити гнучкість в робочий час за контрактом.

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Також ці зміни повинні були вирішувати проблему неоплачуваної понаднормової роботи в Іспанії.

Раніше фірма в Новій Зеландії Perpetual Guardian розпочала експеримент – всі 200 співробітників стали працювати 4 дні на тиждень, але отримувати зарплату за 5.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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