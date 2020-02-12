В Іспанії дозволили вираховувати гроші із зарплати за перекури і каву

Високий суд Іспанії дозволив роботодавцям вираховувати у співробітників гроші із зарплати за перерви на куріння, каву або сніданок.
Енергетична компанія Galp почала забирати час, проведений поза приміщеннями, з робочих днів співробітників, посилаючись на іспанський закон.
Згідно з іспанським законодавством, компанії повинні реєструвати входи і виходи співробітників з робочого місця. Ці норми закону повинні були запобігти експлуатації працівників і підвищити гнучкість в робочий час за контрактом.
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Також ці зміни повинні були вирішувати проблему неоплачуваної понаднормової роботи в Іспанії.
Раніше фірма в Новій Зеландії Perpetual Guardian розпочала експеримент – всі 200 співробітників стали працювати 4 дні на тиждень, але отримувати зарплату за 5.