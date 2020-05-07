Ісландія заявила про перемогу над коронавірусом. У лікарнях залишилися троє пацієнтів

Уряд Ісландії заявив про перемогу над коронавірусом. 97% інфікованих вже одужали.

У країні залишилося 39 осіб з Covid-19, троє хворих перебувають у лікарні.

В уряді додали, що їх стан здоров’я не викликає побоювання.

– З 1 799 осіб, які здали позитивний тест на Covid-19 в Ісландії, 1 750 більше не інфіковані. На жаль, хвороба забрала життя десяти людей, – йдеться в заяві влади.

Ісландців закликали продовжувати дотримуватися дистанції і часто мити руки.

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– Ми були приємно здивовані, побачивши дуже швидке уповільнення пандемії в Ісландії. Однак вкрай важливо зберігати пильність і звести до мінімуму ризик відновлення спалаху хвороби. Якщо ми побачимо будь – які ознаки повторної появи вірусу, ми будемо готові вжити відповідних заходів для гасіння будь-яких локалізованих інфекційних кластерів, – сказав головний епідеміолог Торольфур Гуднасон.

Раніше повідомлялося, що в Гренландії одужали всі 11 пацієнтів, у яких діагностували коронавірус. Це єдина країна в світі, якій вдалося побороти хворобу без летальних випадків.

Джерело: Уряд Ісландії