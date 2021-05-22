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Наташа Тарчевська |

Адміністрація Байдена відмовилася від ідеї купити Гренландію

Адміністрація Байдена відмовилася від ідеї купити Гренландію

США офіційно відмовилися купувати острів Гренландія, про що раніше говорив 45-й президент Дональд Трамп.

Із такою заявою у рамках візиту на острів виступив голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен.

Він підкреслив, що не є “покупцем нерухомості”, і розуміє, що Гренландія – це “стратегічно важлива територія”.

– Договір щодо нерухомості означає продаж землі, на якій нічого й нікого нема. Держсекретар Блінкен додав, що приїхав сюди заради людей, які живуть в Арктиці, заради людей, які живуть в Гренландії, – сказав міністр закордонних справ острову Пеле Броберг.

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Що говорив Трамп

Влітку 2019 року Дональд Трамп публічно виступив за придбання Гренландії в Данського королівства, якому належить острів.

Окрім цього, 45-й президент США розпорядився до 2030 року створити криголами в Арктиці і Антарктиді з метою захисту американських інтересів.

Інтерес Дональда Трампа полягав у тому, щоб зміцнити американську противагу впливу Росії й Китаю в Арктиці.

Востаннє, коли США пропонували Данії придбати острів Гренландія – 1941 рік, коли тривала Друга світова війна.

Тоді американська армія забезпечувала безпеку цієї території.

Джерело: NYT

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