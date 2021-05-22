Адміністрація Байдена відмовилася від ідеї купити Гренландію

США офіційно відмовилися купувати острів Гренландія, про що раніше говорив 45-й президент Дональд Трамп.
Із такою заявою у рамках візиту на острів виступив голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен.
Він підкреслив, що не є “покупцем нерухомості”, і розуміє, що Гренландія – це “стратегічно важлива територія”.
– Договір щодо нерухомості означає продаж землі, на якій нічого й нікого нема. Держсекретар Блінкен додав, що приїхав сюди заради людей, які живуть в Арктиці, заради людей, які живуть в Гренландії, – сказав міністр закордонних справ острову Пеле Броберг.
Що говорив Трамп
Влітку 2019 року Дональд Трамп публічно виступив за придбання Гренландії в Данського королівства, якому належить острів.
Окрім цього, 45-й президент США розпорядився до 2030 року створити криголами в Арктиці і Антарктиді з метою захисту американських інтересів.
Інтерес Дональда Трампа полягав у тому, щоб зміцнити американську противагу впливу Росії й Китаю в Арктиці.
Востаннє, коли США пропонували Данії придбати острів Гренландія – 1941 рік, коли тривала Друга світова війна.
Тоді американська армія забезпечувала безпеку цієї території.