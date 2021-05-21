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Факти / Світ / Світові новини
Софія Зінов'єва |

Світ не має залишатися необізнаним: Британія пропонує створити пандемічний радар

Борис Джонсон

Велика Британія запропонувала створити систему спостереження та виявлення нових штамів Covid-19 для того, щоб мати змогу швидко розробляти нові вакцини.

З такою пропозицією виступив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон під час форуму здоров’я в Римі.

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За словами Джонсона, світ не повинен залишатися необізнаним у боротьбі з неконтрольованими вірусами.

– Ми мусимо побудувати систему спостереження ХХІ століття щодо обміну даними у реальному часі, швидкого біохімічного встановлення ДНК та відповіді, – наголосив прем’єр.

Джонсон розповів, що пандемічний радар відстежуватиме появу нових мутацій коронавірусу, а базуватиметься система на досвіді Великої Британії у боротьбі з Covid-19.

Справедливий розподіл вакцин

Компанія Pfizer заявила, що продаватиме свої вакцини за різною ціною в залежності від рівня доходу країни.

Так, багаті країни купуватимуть препарат за повну ціну, країни із середнім рівнем доходу за половину, а бідні країни зможуть придбати за собівартістю.

Фото: Depositphotos

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