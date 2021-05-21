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Людмила Грубник |

Систему охорони здоров’я Ірландії атакували хакери, вони базуються у Росії

хакери

Ірландську систему охорони здоров’я атакували хакери, кіберзлочинці базуються у Росії.

Про це повідомляють представники кіберполіції та спецслужб країни.

За інформацією ірландських правоохоронців, цю організовану злочинну групу називають Wizard Spider, територіально її члени перебувають у Санкт-Петербурзі.

Вони використовують три види програм-вимагачів – Trickbot, Ryuk і Conti. Під час атаки хакери надали інструмент дешифрування мережі, однак попередили: якщо з ними не зв’яжуться, вони публікуватимуть і продаватимуть отримані дані.

Влада країни повідомила щодо цього інциденту керівництву РФ.

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Хакерська атака на Colonial Pipeline

У травні хакерська група вчинила атаку на компанію, яка постачає бензин у США, Colonial Pipeline.

Через це довелося призупинити діяльність підприємства, були підозри, що кіберзлочинці також перебувають у Росії.

Більше новин про хакерські атаки читайте на Фактах ICTV.

Джерело: RTE

Фото: Dreamstime

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