Байден заявив про готовність допомогти у відновленні сектора Гази

Сполучені штати Америки готові спільно з іншими державами підготувати пропозиції щодо відновлення мирної інфраструктури сектора Гази.

Про це повідомив президент США Джо Байден на прес-конференції в Білому домі.

Однак водночас Байден заявив, що США мають намір допомогти у відновленні мирної інфраструктури, а не об’єктів для військових цілей, яке використовує ХАМАС.

– Я спробую підготувати великий пакет пропозицій разом з іншими країнами. Їм потрібна допомога, і я готовий зробити це, – заявив політик.

Бойові дії в Ізраїлі

Близько тижня на території Ізраїлю тривало загострення конфлікту в районі сектора Гази. За цей час загинуло понад сотня мирних жителів, серед них були навіть діти, а також громадяни різних країн.

За останніми даними, водночас на території сектора Газа до цього часу перебуває близько 140 українців, які хочуть повернутися додому. Серед них також є діти та жінки.

Також є звернення від інших держав з проханням вивезти їхніх громадян з цього регіону. Чому не евакуювали українців з сектора Гази – детальніше читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Джерело: CBSN