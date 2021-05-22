Перші партії гуманітарної допомоги прибули в сектор Гази через декілька годин після набуття чинності режиму припинення вогню.

Офіційні особи заявили, що для відновлення мирної інфраструктури може знадобитися декілька років. За останніми даними, в Ізраїлі загинуло понад 250 осіб.

Місцевим жителям регіону почали доставляти потрібні ліки та їжу після того, як Ізраїль знову відкрив контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом.

20 травня в Міністерстві житлового будівництва сектора Гази заявили, що 1,8 тис. одиниць житла непридатні для проживання та 1 тис. зруйнували під час ракетних обстрілів.

Бойові дії в секторі Гази

Бойові дії в Ізраїлі в секторі Гази розпочалися 10 травня. Угрупування ХАМАС почало ракетні обстріли, військові Ізраїлю почали обстріл у відповідь.

За даними міністерства охорони здоров’я, в секторі Гази загинуло понад 250 осіб, зокрема серед них більше сотні жінок та дітей. Багато сімей вийшли з бомбосховищ. У країні зняли надзвичайні обмеження, а всі школи повинні відкритися в неділю.

За даними ізраїльської армії, під час конфлікту бойовики випустили понад 4 300 ракет, з яких 90% були перехоплені засобами ППО. Однак ракети все одно проходили, руйнували будинки, синагоги та інші будівлі.

Джо Байден повідомив, що США організовують міжнародну допомогу в секторі Гази для відновлення зруйнованої інфраструктури в регіоні.

Джерело: BBC