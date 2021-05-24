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Дмитро Кудрявцев |

Латвія дзеркально висилає білоруських дипломатів: до нормалізації відносин

Латвія дзеркально висилає білоруських дипломатів: до нормалізації відносин

Латвія оголосила про дзеркальної висилку білоруських дипломатів після аналогічних дій Мінська.

Відповідне рішення прийняло Міністерство закордонних справ Латвії, повідомляється на сайті відомства.

Обмежувальні заходи діятимуть до нормалізації двосторонніх відносин.

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Висилка латвійських дипломатів з Білорусі

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей висловив вимогу до посла Латвії Ейнарса Семаніса покинути країну протягом доби.

Крім того, адміністративно-технічного персоналу латвійського диппредставницства рекомендовано виїхати з Білорусі через 48 годин.

Таке рішення було прийнято після того, як в Ризі замінили офіційний прапор країни на біло-червоно-білий стяг, який використовує опозиція.

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