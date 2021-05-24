Велика Британія відкликає дозвіл на польоти авіакомпанії Белавіа

Велика Британія першою з країн європейських країн негайно відкликає ліцензію національної білоруської авіакомпанії Белавіа на здійснення польотів до країни.

Заборона вступає в силу негайно, повідомив міністр транспорту країни Грант Шеппс.

Також уряд Великої Британії вимагатиме у британських авіакомпаній оминати територію Білорусі.

Following the forced diversion of a @Ryanair aircraft to Minsk yesterday, I’ve instructed @UK_CAA to request airlines avoid Belarusian airspace in order to keep passengers safe. I have also suspended Belavia’s operating permit. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 24, 2021

Про відкликання ліцензії заявив також голова МЗС Великої Британії Домінік Рааб під час виступу в парламенті.

– Я проінструктував Управління цивільної авіації Великобританії зажадати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусії в цілях безпеки пасажирів. Я також призупинив дію дозволу на діяльність білоруського перевізника Белавіа, – наголосив міністр.

Заборона польотів через Білорусь

Хоча Великобританія першою відкликала дозвіл Белавіа, перед нею рішучих дій вжила і Литва.

Уряд країни заборонив будь-які польоти через повітряний простір Білорусі.

З 25 травня заборонене відбуття та прибуття до Литви літаків, які пролітають над територією Білорусі, наголосив міністр транспорту та шляхів сполучення Литви Марюс Скуодіс.