Велика Британія відкликає дозвіл на польоти авіакомпанії Белавіа

Велика Британія першою з країн європейських країн негайно відкликає ліцензію національної білоруської авіакомпанії Белавіа на здійснення польотів до країни.

Заборона вступає в силу негайно, повідомив міністр транспорту країни Грант Шеппс.

Також уряд Великої Британії вимагатиме у британських авіакомпаній оминати територію Білорусі.

Following the forced diversion of a @Ryanair aircraft to Minsk yesterday, I’ve instructed @UK_CAA to request airlines avoid Belarusian airspace in order to keep passengers safe. I have also suspended Belavia’s operating permit.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 24, 2021