Євросоюз заборонив білоруським літакам приземлятися у своїх аеропортах

Саміт глав держав Європейського союзу погодив заборону на здійснення рейсів в аеропорти ЄС білоруським авіакомпаніям.

Таке рішення було опубліковано в заяві підсумками саміту Євросоюзу.

Крім того, європейським авіаперевізникам рекомендовано уникати входження до повітряного простору Білорусі.

При цьому, постанова не стане чинною, доки її не буде схвалено Радою ЄС на рівні міністрів.

Також на саміті закликали Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) розслідувати інцидент із примусом екіпажу літака Ryanair до посадки в Мінську.

Заборона Литви на польоти в Білорусь

Напередодні уряд Литви офіційно заборонив польоти через повітряний простір Білорусі.

З 25 травня заборонено відбування і прибуття в Литву літаків, що пролітають над територією Білорусі.

За словами прем’єр-міністра країни Інгріди Шимон, рішення прийняли заради безпеки мандрівників.