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Людмила Грубник |

Литва закриває свій повітряний простір для білоруських літаків

литва

Уряд Литви заборонив білоруським авіаперевізникам заходити до повітряного простору країни.

Заборона набуває чинності з 3.00 27 травня 2021 року, сказав на засіданні уряду міністр транспорту Марюс Скуодіс.

Обмеження торкнуться першочергово білоруської державної авіакомпанії Белавіа.

– Європейська рада ухвалила чіткі висновки, у яких сказала, що білоруським авіатранспортним компаніям має бути заборонено користуватися повітряним простором Євросоюзу, – зазначив Марюс Скуодіс.

Інцидент з літаком Ryanair у Мінську

На посадку літака Ryanair 23 травня 2021 року у Мінську та затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича низка країн відреагували гострою критикою та заходами.

Частина з них закрила повітряний простір для авіакомпаній Білорусі.

Детальніше про закриття повітряного простору для літаків Білорусі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Delfi

Фото: Dreamstime

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