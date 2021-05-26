Уряд Литви заборонив білоруським авіаперевізникам заходити до повітряного простору країни.

Заборона набуває чинності з 3.00 27 травня 2021 року, сказав на засіданні уряду міністр транспорту Марюс Скуодіс.

Обмеження торкнуться першочергово білоруської державної авіакомпанії Белавіа.

– Європейська рада ухвалила чіткі висновки, у яких сказала, що білоруським авіатранспортним компаніям має бути заборонено користуватися повітряним простором Євросоюзу, – зазначив Марюс Скуодіс.

Інцидент з літаком Ryanair у Мінську

На посадку літака Ryanair 23 травня 2021 року у Мінську та затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича низка країн відреагували гострою критикою та заходами.

Частина з них закрила повітряний простір для авіакомпаній Білорусі.

Детальніше про закриття повітряного простору для літаків Білорусі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Delfi