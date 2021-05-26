Уряд Литви заборонив білоруським авіаперевізникам заходити до повітряного простору країни.
Заборона набуває чинності з 3.00 27 травня 2021 року, сказав на засіданні уряду міністр транспорту Марюс Скуодіс.
Обмеження торкнуться першочергово білоруської державної авіакомпанії Белавіа.
– Європейська рада ухвалила чіткі висновки, у яких сказала, що білоруським авіатранспортним компаніям має бути заборонено користуватися повітряним простором Євросоюзу, – зазначив Марюс Скуодіс.
Інцидент з літаком Ryanair у Мінську
На посадку літака Ryanair 23 травня 2021 року у Мінську та затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича низка країн відреагували гострою критикою та заходами.
Частина з них закрила повітряний простір для авіакомпаній Білорусі.
Детальніше про закриття повітряного простору для літаків Білорусі читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Delfi