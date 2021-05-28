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Софія Зінов'єва |

До затриманого Романа Протасевича пустили адвоката

Роман Протасевич

До затриманого у Білорусі опозиційного блогера Романа Протасевича вперше допустили адвоката.

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Через угоду про нерозголошення адвокат Інеса Аленська не змогла повідомити ніякої інформації.

– Мені не повідомили про обсяг інформації, яку я не можу опублікувати, тому я не можу повідомити більше нічого, – зазначила юрист.

Також адвокат розповіла про стан Протасевича, за її словами він з ним все добре, він бадьорий, позитивний, веселий і  хвилюватись немає за що.

Затримання Романа Протасевича

23 травня через повідомлення про замінування у аеропорту Мінська здійснив примусову посадку літак Ryanair на борту якого перебував Роман Протасевич та його дівчина.

Через це світова спільнота висловила своє обурення, країни ЄС заборонили своїм авіакомпаніям літати у повітряному просторі Білорусі, а білоруським літакам приземлятись на своїй території.

27 травня Литва також оголосила, що посилює охорону кордону з Білоруссю.

Джерело: Радіо Свобода

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