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Людмила Грубник |

Німеччина визнала геноцид у Намібії та виплатить $1,3 млрд компенсації

хайко маас візит в україну

Німеччина вибачиться перед африканською країною Намібією за геноцид народів гереро та нама на початку XX століття, у часи, коли територія останньої була німецькою колонією.

Про визнання цього факту повідомив очільник МЗС Німеччини Гайко Маас 28 травня 2021 року.

– У світлі історичної та моральної відповідальності Німеччини ми вибачимося перед Намібією та потомками жертв геноциду, – зазначив Гайко Маас.

Крім того, у Німеччині заявили про виділення коштів на розвиток країни. Йдеться про програму вартістю понад $1,3 млрд.

Суму виплачуватимуть протягом наступних 30 років, гроші підуть на фінансування інфраструктурних проектів та системи охорони здоров’я Намібії.

Намібія розташована на півдні Африки, її населення – 2,5 млн людей. З 1884 до 1915 року Намібія була німецькою колонією. У період з 1904 до 1907 року колоніальні війська вбили кілька десятків тисяч представників народів.

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Геноцид у Руанді

Президент Франції Еммануель Макрон прибув з офіційним візитом до Руанди.

Під час свого виступу він визнав, що Франція несе відповідальність за геноцид 1994 року, проте французький очільник не вибачився.

Детальніше про геноцид у Руанді читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВВС Україна

Фото: Dreamstime

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