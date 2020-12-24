У Айхштеті (Німеччина) представники католицької церкви вибачилися за акти інквізиції над відьмами, які здійснювалися у минулому.

У місті з XV до XVIII століття близько 400 осіб були замучені через підозри у чаклунстві.

Людей спалювали, а також знущалися над ними різними способами, наприклад, за допомогою металевого шолома з шипами. Жертвами інквізиції переважно ставали жінки, але були й діти.

Читайте: Коли в Україні можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня – пояснення ПЦУ

Представники церкви назвали події кривавою раною в історії церкви, а також пообіцяли встановити табличку на знак пам’яті про жертв інквізиції.

Вибачення Зеленського за термос

Президент України Володимир Зеленський вибачився за жарт, у якому назвав Томос про автокефалію української церкви термосом.

У церкві повідомили, що пробачили очільника держави. Детальніше читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Independent