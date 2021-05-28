Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Людмила Грубник |

У Ryanair назвали посадку свого літака у Мінську незаконним викраденням – ЗМІ

Літак Ryanair

Керівництво авіакомпанії Ryanair відреагувало на екстрену посадку свого літака у Мінську 23 травня 2021 року.

Очільник компанії Майкл О’Лірі назвав її підготовленим та незаконним викраденням, передають ЗМІ.

Вони посилаються на листа, якого О’Лірі надіслав керівнику Департаменту авіації Білорусі.

У листі він називає вчинок Білорусі “незаконною та ганебною дією”.

Посадка літака Ryanair у Мінську

23 травня 2021 року у Мінську посадили літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса.

Читайте
Країни G7 пригрозили Білорусі запровадженням санкцій через арешт Протасевича

На його борту перебував опозиційний журналіст Роман Протасевич, після посадки судна його затримали. Світова спільнота розкритикувала такий крок влади Білорусі та відреагувала контрзаходами – закриттям повітряного простору.

Детальніше про посадку літака Ryanair у Мінську читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Wall Street Journal

Фото: Unsplash

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка