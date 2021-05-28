Керівництво авіакомпанії Ryanair відреагувало на екстрену посадку свого літака у Мінську 23 травня 2021 року.

Очільник компанії Майкл О’Лірі назвав її підготовленим та незаконним викраденням, передають ЗМІ.

Вони посилаються на листа, якого О’Лірі надіслав керівнику Департаменту авіації Білорусі.

У листі він називає вчинок Білорусі “незаконною та ганебною дією”.

Посадка літака Ryanair у Мінську

23 травня 2021 року у Мінську посадили літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса.

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На його борту перебував опозиційний журналіст Роман Протасевич, після посадки судна його затримали. Світова спільнота розкритикувала такий крок влади Білорусі та відреагувала контрзаходами – закриттям повітряного простору.

Детальніше про посадку літака Ryanair у Мінську читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Wall Street Journal