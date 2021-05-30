У море на сході Індонезії загорівся пасажирський лайнер, на борту якого перебувало близько 200 людей.

За попередніми даними, пожежа могла початися у машинному відділенні корабля. Лайнер прямував з острова Тернате у провінцію Північне Малуку.

Згідно з кадрами, які потрапили у мережу, судно охопило густим чорним димом. Багато пасажирів у рятувальних жилетах стрибали прямо з корабля.

На щастя, майже 200 осіб, які перебували на борту, успішно евакуювали з палаючого пасажирського лайнера. Серед них було також 22 члени екіпажу.

Всіх врятованих людей доставили у розташоване неподалік селище. За неофіційними даними, постраждалих немає.

Перевернуте судно у Нігерії

У Нігерії перевернулося судно, на борту якого перебувало близько 160 пасажирів. Лайнер розколовся та повністю затонув у річці Нігер.

Через нещасний випадок близько 140 осіб пропали безвісти, також одна людина загинула. Однак рятувальники змогли успішно евакуювати 22 людей.