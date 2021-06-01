В Італії вийшов на свободу колишній член сицилійської мафії Джованні Бруска. Його було засуджено до двох довічних термінів.

Бруска прославився жорстокими вбивствами, зокрема такими, як розчинення тіла дитини у кислоті. Він навіть отримав прізвисько вбивця людей. Сам Бруска визнав свою причетність до вбивств понад сотні людей, включаючи відомого борця з Коза Ностра Джованні Фальконе.

Чоловіка звільнили за співпрацю зі слідством. Він допомагав італійській поліції розслідувати справи своїх “колег” з мафії.

Звільнення 64-річного різко сприйняли родичі його жертв. У найближчі чотири роки він перебуватиме умовно під слідством.

Хто такий Джованні Бруска?

Бруска, якому зараз 64 роки, був ключовою фігурою в групі сицилійської мафії Коза Ностра.

У 1992 році він підірвав бомбу, в результаті вибуху якої загинув італійський слідчий та борець з мафією Джованні Фальконе. Також загинули дружина Фальконе та троє охоронців. Бруска заклав вибухівку на автодорозі поблизу Палермо. Вбивство Фальконе стало одним із найбільш резонансних в Італії.

Згодом Бруска зізнався у причетності до понад 100 вбивств.

Одним з найжорстокіших було вбивство Джузеппе Ді Маттео – 11-річного сина іншого мафіозі, який його зрадив. Бруска викрав та катував хлопчика, перш ніж його задушив, а тіло розчинив у кислоті – в результаті сім’я дитини не змогла його поховати.

Після арешту в 1996 році він став співпрацювати з правоохоронними органами, щоб зменшити покарання. Він допоміг слідчим розшукати гангстерів, котрі відповідальні за кілька атак мафії у 1980-х та 1990-х.

Реакція на звільнення Бруска

Звільнення Бруска викликало гнів та обурення серед родичів деяких його жертв. Дружина одного із вбитих охоронців Тіна Монтінаро сказала газеті Repubblica, що обурена.

— Держава проти нас – через 29 років ми все ще не знаємо правди про різанину, і Джованні Бруска, чоловік, який знищив мою сім’ю, на свободі, – сказала Монтінаро.

Сестра Джованні Фальконе Марія сказала, що її засмутила ця новина, але італійський закон дав Бруска право покинути в’язницю.

— Після 25 років ув’язнення бос мафії Джованні Бруска вільний. Це не справедливість, на яку заслуговують італійці, – сказав Маттео Сальвіні, лідер правої партії Ліга.

Лідер лівоцентристської Демократичної партії Енріко Летта назвав звільнення Бруска ударом у живіт, який залишає без подиху.