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Наташа Тарчевська |

Парламент Чехії готує імпічмент президенту Мілошу Земану

Парламент Чехії готує імпічмент президенту Мілошу Земану

Сенат Чехії планує ініціювати процедуру імпічменту президенту Мілошу Земану вже наступного тижня.

Про це на своїй сторінці в Twitter заявив голова палати парламенту Павел Фішер.

– Ми тільки що проголосували в комітеті Сенату із закордонних справ і безпеки за те, що Мілош Земан не здатний виконувати обов’язки президента Республіки, – написав Фішер.

Голова палати парламенту підкреслив, що депутати керуються статтею 66 Конституції Чехії.

Вона визначає порядок проведення дострокових виборів, у разі якщо глава держави не може виконувати обов’язки.

Президентські повноваження Мілоша Земана закінчуються у 2023 році.

Через хворобу президент Чехії пересуватиметься на візку

У квітні стало відомо, що Мілош Земан пересуватиметься на візку через невропатію ніг.

Політик пояснив, що хворіє на невропатію стопи – це важка травма, внаслідок якої було пошкоджені нервові волокна.

76-річний Мілош Земан також підтвердив, що хвороба прогресує і стан його ніг погіршується.

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