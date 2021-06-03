Парламент Чехії готує імпічмент президенту Мілошу Земану

Сенат Чехії планує ініціювати процедуру імпічменту президенту Мілошу Земану вже наступного тижня.

Про це на своїй сторінці в Twitter заявив голова палати парламенту Павел Фішер.

– Ми тільки що проголосували в комітеті Сенату із закордонних справ і безпеки за те, що Мілош Земан не здатний виконувати обов’язки президента Республіки, – написав Фішер.

Голова палати парламенту підкреслив, що депутати керуються статтею 66 Конституції Чехії.

Вона визначає порядок проведення дострокових виборів, у разі якщо глава держави не може виконувати обов’язки.

Президентські повноваження Мілоша Земана закінчуються у 2023 році.

Jednání Miloše Zemana je už dlouho neslučitelné s Ústavou, vrcholem byly jeho výkony v souvislosti s kauzou Vrbětice. Na výboru pro zahraničí a bezpečnost jsme dnes přijali usnesení o neschopnosti MZ vykonávat úřad. Analýzu jednání MZ najdete zde:https://t.co/r5L1dIyQs4 pic.twitter.com/hzUkkt6KBG — Pavel Fischer (@PavelFischer) June 2, 2021

Через хворобу президент Чехії пересуватиметься на візку

У квітні стало відомо, що Мілош Земан пересуватиметься на візку через невропатію ніг.

Політик пояснив, що хворіє на невропатію стопи – це важка травма, внаслідок якої було пошкоджені нервові волокна.

76-річний Мілош Земан також підтвердив, що хвороба прогресує і стан його ніг погіршується.