Парламент Чехії готує імпічмент президенту Мілошу Земану

Сенат Чехії планує ініціювати процедуру імпічменту президенту Мілошу Земану вже наступного тижня.
Про це на своїй сторінці в Twitter заявив голова палати парламенту Павел Фішер.
– Ми тільки що проголосували в комітеті Сенату із закордонних справ і безпеки за те, що Мілош Земан не здатний виконувати обов’язки президента Республіки, – написав Фішер.
Голова палати парламенту підкреслив, що депутати керуються статтею 66 Конституції Чехії.
Вона визначає порядок проведення дострокових виборів, у разі якщо глава держави не може виконувати обов’язки.
Президентські повноваження Мілоша Земана закінчуються у 2023 році.
Jednání Miloše Zemana je už dlouho neslučitelné s Ústavou, vrcholem byly jeho výkony v souvislosti s kauzou Vrbětice. Na výboru pro zahraničí a bezpečnost jsme dnes přijali usnesení o neschopnosti MZ vykonávat úřad.
Analýzu jednání MZ najdete zde:https://t.co/r5L1dIyQs4 pic.twitter.com/hzUkkt6KBG
— Pavel Fischer (@PavelFischer) June 2, 2021
Через хворобу президент Чехії пересуватиметься на візку
У квітні стало відомо, що Мілош Земан пересуватиметься на візку через невропатію ніг.
Політик пояснив, що хворіє на невропатію стопи – це важка травма, внаслідок якої було пошкоджені нервові волокна.
76-річний Мілош Земан також підтвердив, що хвороба прогресує і стан його ніг погіршується.