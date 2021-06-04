США готують кібероперації проти хакерів з Росії у відповідь – NBC

Влада Сполучених Штатів розглядає можливість здійснення наступальних операцій проти хакерів з Росії.

NBC News повідомляє, що Білий дім розглядає кібератаки з боку РФ на американські компанії як загрозу національній безпеці.

– Десь наприкінці минулого року всі вирішили, що це піднялося до рівня загрози національній безпеці, – наголосив експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джеймс Льюїс.

Саме тому Білий дім використовує спецслужби, щоб стежити за іноземними кіберзлочинцями і планує кібератаки у відповідь.

Російські кібератаки на США

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен закликав Російську Федерацію негайно припинити кібератаки, а також наголосив на важливості зміцнення системи кібербезпеки.

За словами Блінкена, він кілька тижнів тому спілкувався з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим і сказав йому, що США постійно виявляють пов’язані з РФ злочинні організації, які тримають у заручниках критичну інфраструктуру з метою отримання фінансової вигоди.

Джерело: NBC News