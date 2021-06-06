Президент США Джо Байден заявив, що підтримує Європу та її цінності. За його словами, це не зміниться після зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Байден пообіцяв, що Сполучені Штати Америки спільно з європейськими союзниками виступлять проти Росії. Зустріч Байдена та Путіна запланована на 16 червня у Женеві.

– Путін знає, що я без вагань відреагую на майбутні шкідливі дії. Під час нашої зустрічі я ще раз підкреслю прихильність США та Європи одним і тим самим принципам – захисту прав людини, – підкреслив Байден.

Також Байден прибуде у Європу 9 червня, де візьме участь у щорічних самітах G7 та НАТО. Напередодні президент США також підписав указ про санкції проти Росії з низки причин.

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Серед них звинувачення щодо втручання у вибори США, комп’ютерний злом, шпигунство, репресії проти російського опозиціонера Олексія Навального, військова загроза для України, а також анексія українського Криму.

– Ми єдині у відповіді на виклики Росії європейській безпеці, починаючи з її агресії в Україні. Не буде жодних сумнівів щодо рішучості США захищати наші демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від наших інтересів, – заявив президент США.

Заява генсека НАТО

Північноатлантичний альянс серйозно стурбований співпрацею Росії та Білорусі, заявив секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО застеріг Москву і Мінськ від дестабілізації та підкреслив, що Північноатлантичний альянс готовий захищатися.

Джерело: Le Figaro