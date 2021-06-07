Попередньо зареєструвавшись: в Туреччині почалася вакцинація вчителів

У Туреччині розпочато масову вакцинацію вчителів та інших працівників сфери освіти.

Щоб зробити щеплення їм необхідно подати заявку в спеціальну систему Nabız.

– Порядок проходження процедури було визначено міністерством охорони здоров’я Туреччини, – додав міністр освіти країни Зія Сельчук.

Nabız – це турецька державна онлайн-платформа системи охорони здоров’я. На основі зареєстрованих там форм ведуться медичні картки громадян Туреччини.

У Німеччині вимагають відставки очільника МОЗ

Напередодні німецька благодійна організація Paritätische Wohlfahrtsverband висловила вимогу щодо відправки у відставку міністра охорони здоров’я країни Йенса Шпана.

Цю ж ідею підтримали в соціально-демократичної партії ФРН.

Причиною для звільнення міністра може стати скандал з приводу закупівлі в Китаї неякісних масок, які потім збиралися роздати людям з інвалідністю і бездомним.