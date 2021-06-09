Байден продовжив санкції проти Білорусі на рік – Білий дім

Президент США Джо Байден продовжив санкції проти Білорусі ще на один рік.

Про це йдеться у заяві Білого Дому. Зазначається, що відповідно до закону про надзвичайні ситуації, надзвичайна ситуація на національному рівні щодо дій та політики певних членів уряду Білорусі та інших осіб продовжує діяти і після 16 червня 2021 року.

Вперше про санкції проти Білорусі оголосив Джордж Буш-молодший у 2006 році. Тоді їх запровадили у зв’язку з грубим порушення прав людини та проведенням недемократичних виборів.

Санкції України проти Білорусі

Після примусової посадки пасажирського літака та затримання опозиційного блогера Романа Протасевича, Україна та країни ЄС закрили свій повітряний простір для білоруських літаків.

У зв’язку з цим, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до Володимира Путіна із проханням відкрити авіасполучення з Кримом через Росію.

Заступник міністра іноземних справ Еміне Джапарова заявила, що якщо хоч один білоруський опиниться у окупованому Криму, Україна негайно запровадить санкції із усіма негативними наслідками.