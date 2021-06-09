Байден скасував указ Трампа щодо заборони TikTok у США

Президент США Джо Байден у середу, 9 червня, підписав указ, який скасовує указ 45-го президента країни Дональда Трампа щодо заборони китайських соціальних мереж TikTok та WeChat.

У розпорядженні, що опубліковано на сайті Білого дому, йдеться, що Байден закликає міністра торгівлі Джину Раймондо розслідувати положення, що пов’язані з іноземними загрозами.

У листопаді 2019 року органи нацбезпеки США розпочали розслідування щодо власника соціальної мережі TikTok, якою володіє китайська компанія ByteDance Technology.

6 серпня 2020 року Дональд Трамп підписав указ Про боротьбу із загрозою, що нібито надходить від китайських застосунків TikTok та WeChat. Свої вимоги він аргументував вимогами нацбезпеки та побоюваннями, що дані американців можуть передати владі КНР.

Згідно з указом Трампа, соціальні мережі повинні були заборонити 12 листопада. Щоб уникнути заборонити компанія ByteDance Technology погодилася продати 20% акцій Oracle та Walmart.

Повноцінне блокування застосунків на території США постійно відтерміновували.

Зустріч Байдена та Путіна

Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін зустрінуться 16 червня у Женеві.