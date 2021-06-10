Обговорювали перевезення Бука: суд в Гаазі заслухав нові докази у справі MH17

На сьогоднішньому засіданні окружного суду міста Гаага було оприлюднено записи переговорів між обвинуваченими у знищенні в небі над Донбасом малайзійського Boeing MH17, які раніше ніколи не публікувалися.

Люди, ідентифіковані як росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський та Олег Пулатов, а також українець Леонід Харченко, обговорювали переміщення ракетного комплексу Бук-М1, який Росія передала бойовикам так званої ДНР.

Згідно з представленими на суді записами, обвинувачені домовилися розмістити зенітно-ракетний комплекс у полі, неподалік від села Первомайське, звідки і було згодом випущено ракету по цивільному авіалайнеру.

З розмов між Харченко і Дубинським стає зрозуміло, що за транспортування та охорону ЗРК відповідав Харченко. Телефон українця також підключався до вишок, розташованих в Зугресі, Шахтарську та Сніжному, що відповідає маршруту пересування Бука.

Крім того, представлені переговори Гіркіна з його російськими кураторами, під час яких він лише за кілька днів до знищення літака скаржився на важкі бої з українською армією та просив надати йому системи ППО, які могли б допомогти у боротьбі з авіацією ЗСУ.

Суд по MH17: в Гаазі почалися слухання справи по суті

У понеділок, 7 червня, окружний суд Гааги у ході чергової серії засідань почав розгляд справи про знищення рейсу МН17 по суті.

Слухання триватимуть до 10 червня і на них на розгляд колегії виносять докази, що раніше не публікувалися для широкого загалу.

Потім звинуваченням дадуть два дні для подання доказів, які не містяться в матеріалах справи, а потім захисту дадуть можливість з ними ознайомитися.