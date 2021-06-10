У Франції суд засудив 28-річного Дам’єна Тареля до чотирьох місяців в’язниці за ляпас президенту країни Еммануелю Макрону. Прокурор у суді вимагав для підозрюваного 1,5 року позбавлення волі.

Чоловіка звинувачували за статтею Кримінального кодексу Франції про насильство щодо особи, наділеної владою. Йому загрожувало до 8 років в’язниці та штраф у розмірі €45 тис.

Під час засідання суду прокурор зажадав для підозрюваного 18 місяців ув’язнення, але в підсумку суд засудив Тареля до чотирьох місяців в’язниці.

Зазначимо, раніше Макрон закликав не перебільшувати масштаби того, що сталося.

Ляпас Макрону

8 червня у Франції чоловік дав ляпаса Макрону. Це сталося під час офіційного візиту глави держави до Дрому – департаменту на південному сході Франції.

Президент Франції підійшов близько до натовпу і, ймовірно, хотів потиснути руку чоловікові, але той замахнувся і дав йому ляпаса.

Охоронці Макрона швидко відреагували та забрали його від людей. Поліція затримала двох чоловіків.

Джерело: BFM24