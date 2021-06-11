Байден йде на Путіна: Time помістив на обкладинку Путіна і Байдена перед зустріччю

Журнал Time напередодні саміту президентів США Джо Байдена та РФ Володимира Путіна вийшов із обкладинкою, на якій зображені ці політики.

Байден у форматі портретного знімку постав у сонцезахисних окулярах, в яких відображається Путін.

У Twitter видання опублікувало знімок обкладинки, підписавши Biden takes on Putin – Байден йде на Путіна.

Зустріч президентів РФ і США відбудеться 16 червня в Швейцарії на віллі Ла Гранж. Це буде перша їхня зустріч з моменту обрання Байдена 46-м президентом США.

До цього політики востаннє зустрічалися у 2011 році в Москві, коли Путін був прем’єром РФ, а Байден – віце-президентом США.

У публікації, присвяченій обкладинці, стверджується, що Байдена до зустрічі з Путіним готує колишній посол США у Москві, а нині директор ЦРУ Вільям Бернс.

— Куди б він (Путін, – Ред.) не пішов, він повинен зустрічати опір, – наводить журнал слова високопоставленого чиновника адміністрації.

У журналі зазначили, що мета США, щоб Путін пішов із зустрічі зі словами: Американці щось замишляють проти нас. Водночас, Time зазначає, що Байден спробує послабити напруженість між країнами.

Позиція Байдена

Президент США Джо Байден заявив, що підтримує Європу. Він запевнив, що це не зміниться після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зустріч Байдена та Путіна запланована на 16 червня у Женеві. За словами президента США, під час зустрічі Байден має намір підкреслити відданість Сполучених штатів Америки та Європи принципу захисту прав людини.