Стрілянина в штаті Джорджія: двоє людей загинуло, ще восьмеро – поранені

Невідомі відкрили вогонь по перехожих в американському містечку Саванна штат Джорджія.

Інцидент стався о 21.00 за місцевим часом лише за два квартали від відділення поліції міста.

В результаті стрілянини двоє людей загинули, ще 8 отримали поранення. Стан двох постраждалих оцінюється як критичний.

Крім того, серед потерпілих була дворічна дитина та 13-річний підліток, однак отримані ними травми небезпеки для життя не становлять.

Правоохоронці розшукують стрільців. Інформація щодо їх кількості та причину атаки поки невідома.

Стрілянина в Каліфорнії

Минулого тижня співробітник залізничної станції розстріляв своїх колег в американському місті Сан-Хосе, в результаті чого вісім чоловік були вбиті.

На місце події прибули співробітники пожежної служби та правоохоронці.

В результаті перестрілки, що зав’язалася, нападника було вбито.