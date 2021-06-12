Стрілянина в штаті Джорджія: двоє людей загинуло, ще восьмеро – поранені

Невідомі відкрили вогонь по перехожих в американському містечку Саванна штат Джорджія.
Інцидент стався о 21.00 за місцевим часом лише за два квартали від відділення поліції міста.
В результаті стрілянини двоє людей загинули, ще 8 отримали поранення. Стан двох постраждалих оцінюється як критичний.
Крім того, серед потерпілих була дворічна дитина та 13-річний підліток, однак отримані ними травми небезпеки для життя не становлять.
Правоохоронці розшукують стрільців. Інформація щодо їх кількості та причину атаки поки невідома.
Стрілянина в Каліфорнії
Минулого тижня співробітник залізничної станції розстріляв своїх колег в американському місті Сан-Хосе, в результаті чого вісім чоловік були вбиті.
На місце події прибули співробітники пожежної служби та правоохоронці.
В результаті перестрілки, що зав’язалася, нападника було вбито.