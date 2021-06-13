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Юлія Захарченко |

Потужний вибух у Китаї: багато загиблих та поранених, вулиця у руїнах

Потужний вибух у Китаї: багато загиблих та поранених, вулиця у руїнах

У Китаї прогримів потужний вибух. У місті Шиян вибухнув житловий комплекс, через що постраждали та загинули люди на ринку, який розташований поруч.

У результаті вибуху газу на ринку в центрі Китаю щонайменше 12 людей загинуло та ще 37 осіб отримали серйозні поранення. Також менш серйозні травми отримали щонайменше 130 осіб.

За попередніми даними, нещасний випадок у місті Шиян стався через витік хімічної речовини. Вранці багато місцевих жителів купували овочі на ринку.

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На відеозаписах, що потрапили у мережу, можна помітити, що будівля повністю зруйнована. Майже всі вікна і двері вибиті, а вулиці засипані щебенем.

На першому поверсі були продуктові крамниці, на другому – житлові квартири, а під будівлею ринку проходив газопровід.

Китайський уряд закликає жителів міста за можливості здати кров у місцевому центрі, щоб допомогти пораненим людям.

Зараз на місці події проводять рятувальні роботи. Місцевий спортивний стадіон тимчасово використовують для надання допомоги постраждалим.

Вибух у Києві

Нещодавно стався вибух у Києві на першому поверсі житлового будинку. Через це постраждав 43-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні.

За попередніми даними, у власника оселі в руках підірвався вибуховий пристрій. Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

Джерело: South China Morning Post

Фото: Pexels

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