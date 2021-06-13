Потужний вибух у Китаї: багато загиблих та поранених, вулиця у руїнах

У Китаї прогримів потужний вибух. У місті Шиян вибухнув житловий комплекс, через що постраждали та загинули люди на ринку, який розташований поруч.
У результаті вибуху газу на ринку в центрі Китаю щонайменше 12 людей загинуло та ще 37 осіб отримали серйозні поранення. Також менш серйозні травми отримали щонайменше 130 осіб.
За попередніми даними, нещасний випадок у місті Шиян стався через витік хімічної речовини. Вранці багато місцевих жителів купували овочі на ринку.
На відеозаписах, що потрапили у мережу, можна помітити, що будівля повністю зруйнована. Майже всі вікна і двері вибиті, а вулиці засипані щебенем.
На першому поверсі були продуктові крамниці, на другому – житлові квартири, а під будівлею ринку проходив газопровід.
Китайський уряд закликає жителів міста за можливості здати кров у місцевому центрі, щоб допомогти пораненим людям.
At least 11 killed in huge gas explosion in central Chinese city
At least 11 people were killed in a huge gas explosion in central China on Sunday, state media reported. pic.twitter.com/zWASiBjkIN
— Afghanistan International افغانستان اینترنشنال (@AfgIntl) June 13, 2021
انفجار غاز في الصين يودي بحياة العشرات وإصابة المئاتhttps://t.co/wQcsqPj6j3
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— صحيفة الوطن اليوم (@alwatantoday5) June 13, 2021
Зараз на місці події проводять рятувальні роботи. Місцевий спортивний стадіон тимчасово використовують для надання допомоги постраждалим.
Вибух у Києві
Нещодавно стався вибух у Києві на першому поверсі житлового будинку. Через це постраждав 43-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні.
За попередніми даними, у власника оселі в руках підірвався вибуховий пристрій. Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.
Джерело: South China Morning Post