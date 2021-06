Потужний вибух у Китаї: багато загиблих та поранених, вулиця у руїнах

У Китаї прогримів потужний вибух. У місті Шиян вибухнув житловий комплекс, через що постраждали та загинули люди на ринку, який розташований поруч.

У результаті вибуху газу на ринку в центрі Китаю щонайменше 12 людей загинуло та ще 37 осіб отримали серйозні поранення. Також менш серйозні травми отримали щонайменше 130 осіб.

За попередніми даними, нещасний випадок у місті Шиян стався через витік хімічної речовини. Вранці багато місцевих жителів купували овочі на ринку.

На відеозаписах, що потрапили у мережу, можна помітити, що будівля повністю зруйнована. Майже всі вікна і двері вибиті, а вулиці засипані щебенем.

На першому поверсі були продуктові крамниці, на другому – житлові квартири, а під будівлею ринку проходив газопровід.

Китайський уряд закликає жителів міста за можливості здати кров у місцевому центрі, щоб допомогти пораненим людям.

At least 11 killed in huge gas explosion in central Chinese city

At least 11 people were killed in a huge gas explosion in central China on Sunday, state media reported. pic.twitter.com/zWASiBjkIN

— Afghanistan International افغانستان اینترنشنال (@AfgIntl) June 13, 2021