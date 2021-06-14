Саміт НАТО-2021: що обговорюватимуть і на що розраховує Україна

14 червня у Брюсселі відбудеться саміт НАТО-2021, в якому вперше візьме участь президент США Джо Байден. Його робоча сесія повинна розпочатися о 14.30 за київським часом, і триватиме приблизно до 16.00.

Тому саміт стане рекордно коротким за майже 20 років. Все, що потрібно знати про зустріч – читайте на Фактах ICTV.

Що планують обговорити

Однією з головних тем для обговорення буде перегляд стратегії Альянсу на найближчі 10 років, оскільки попередній документ був ухвалений ще у 2010 році.

Очікується, що на саміті країни-учасниці доручать генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу організувати цей процес, щоб ухвалити документ під час наступної зустрічі у 2022 році. Він переконаний, що стратегія НАТО-2030 повинна стати відповіддю на нові глобальні виклики у сфері політики безпеки.

Також, за словами генсека, 14 червня обговорять протидію агресивній поведінці Росії і Китаю, нові форми міжнародного тероризму, зростання кількості кібератак та збільшення списку країн, які володіють ядерною зброєю.

Крім того, лідери країн НАТО хочуть:

підтримати ідею збільшення військових витрат для захисту світу;

затвердити нову політику кібернетичної та космічної оборони Альянсу;

оголосити про відкриття центру нових технологій НАТО для розвитку технологічного співробітництва між країнами-учасницями.

Співпраця з Україною та Грузією

Україну і Грузію не запросили на саміт НАТО у червні. Генсек Єнс Столтенберг це пояснив тим, що формат зустрічі не передбачає участі країн-партнерів через те, що вона буде дуже короткою і триватиме лише один день.

Але він запевнив, що країни – учасниці саміту все ж обговорять співпрацю з Україною та Грузією:

– Україна і Грузія – два дуже цінних партнери, ми надаємо їм практичну й політичну підтримку. Важливо зміцнювати наші відносини. І ми підтвердимо на саміті прихильність зміцненню цього цінного партнерства, – зазначив він.

Чого очікує Україна від саміту

Україна розраховувала, що під час червневого саміту НАТО розгляне питання про надання нам Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі.

Але заступник генсека Мірча Джоане заявив, що серед членів НАТО немає згоди щодо надання Україні ПДЧ. Втім, він запевнив, що у підсумковій заяві саміту лідери підтвердять перспективу членства у Північноатлантичному альянсі для України та Грузії.

Крім того, за його словами, політика відкритих дверей НАТО все ще залишається незмінною й актуальною.

Водночас віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна хоче отримати План дій щодо членства в НАТО вже у грудні 2021 року. Вона зазначила, що поки для цього немає перспектив. Але багато союзників борються за ясність для України щодо членства в Альянсі.

Напередодні саміту президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Він сподівається, що 14 червня країни – члени Альянсу предметно розглянуть питання російської агресії та дієвих кроків для її стримування.

Також глава держави окремо наголосив на важливості для України підтвердження у рішеннях цьогорічного саміту НАТО політики відкритих дверей.

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Крім того, Володимир Зеленський сподівається, що Альянс дотримається обіцянки, яку дав на саміті в Бухаресті у 2008 році – про те, що Україна отримає План дій щодо членства в НАТО. Тому він закликав негайно вирішити це питання:

– Якщо нам будуть раді у НАТО, якщо вони дійсно хочуть бачити нас як члена, то не варто дивитися у бінокль та обговорювати якесь далеке майбутнє. Це питання (вступу до НАТО, – Ред.) має бути вирішене негайно. Зараз нам загрожує небезпека, поставлена на карту наша незалежність, і саме зараз нам потрібна допомога.

Який статус має Україна сьогодні

З червня 2020 року Україна є партнером НАТО з розширеними можливостями. Цей статус передбачає глибшу взаємодію з силами Альянсу. До них належать:

регулярні політичні консультації з питань безпеки, зокрема на рівні міністрів;

розширений доступ до програм взаємодії та навчань;

обмін інформацією та отриманим досвідом;

ближча взаємодія під час криз і підготовки операцій.

Але статус партнера НАТО з розширеними можливостями не впливає на можливе членство України в Альянсі. Він лише спрямований на посилення співробітництва країн – учасниць НАТО з Україною.