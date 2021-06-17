Ми з’ясували стосунки: Байден пояснив Путіну свою заяву про те, що він вбивця

Президент США Джо Байден пояснив президенту РФ звинувачення у тому, що він вбивця.

Про це під час прес-конференції за підсумками саміту США-Росія заявив Володимир Путін.

Запитання про звинувачення Байдена, який визнав Путіна вбивцею, озвучив один із російських журналістів.

У відповідь президент РФ назвав слова Джо Байдена “різкою заявою”.

– Що сказати, ми всі знаємо ці заяви. Але після цього президент Байден мені зателефонував, ми з’ясували стосунки, мене його пояснення влаштували. І він запропонував мене зустріч, – пояснив Путін.

Водночас він не оминув можливості звинуватити США в участі у локальних військових конфліктах в багатьох країнах світу, навівши приклад Афганістану та Іраку.

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Зустріч Путіна та Байдена

В середу, 16 червня у швейцарському місті Женева відбулася перша зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна з моменту обрання американського президента.

Путін і Байден обговорили зовнішньополітичні аспекти співпраці, а також дипломатичний скандал між США та РФ, пов’язаний з взаємним відкликанням послів.

Також у розмові президентів згадувалося про врегулювання конфлікту на Донбасі.