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Марія Степанюк |

Необхідно реагувати на провокації з боку Росії — Макрон

Еммануель Макрон та Ангела Меркель

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Євросоюзу необхідно виробити спільну лінію щодо реакції на провокації Російської Федерації.

Про це французький лідер заявив під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель перед початком переговорів у Берліні.

Спершу Меркель заявила, що Росія є для ЄС великим викликом, а також сусідкою на континенті.

— Ми дуже зацікавлені, якщо ми хочемо безпеки та стабільності в ЄС, залишатися у діалозі з Росією, як тяжко це не було б, – зазначила політик.

Макрон погодився із Меркель, додавши, що слід реагувати на провокації з боку Росії.

— Необхідно проявляти солідарність і реагувати на її (РФ, – Ред.) провокації. Однак, перш за все, потрібно знайти шлях до налагодження “вимогливих” відносин з Росією, – заявив президент Франції.

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Макрон став першим закордонним гостем, якого канцлер Німеччини цього року прийняла у своєму відомстві. Президент Франції у соціальній мережі Twitter опублікував пост, що радий повернутися в Німеччину.

Саміт ЄС на рівні очільників країн відбудеться 24-25 червня 2021 року. Питання відносин із Росією буде одним з головних на порядку денному. Раніше лідери Німеччини та Франції нерідко проводили консультації перед подібними важливими самітами ЄС, щоб узгодити позиції.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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