Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Євросоюзу необхідно виробити спільну лінію щодо реакції на провокації Російської Федерації.

Про це французький лідер заявив під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель перед початком переговорів у Берліні.

Спершу Меркель заявила, що Росія є для ЄС великим викликом, а також сусідкою на континенті.

— Ми дуже зацікавлені, якщо ми хочемо безпеки та стабільності в ЄС, залишатися у діалозі з Росією, як тяжко це не було б, – зазначила політик.

Макрон погодився із Меркель, додавши, що слід реагувати на провокації з боку Росії.

— Необхідно проявляти солідарність і реагувати на її (РФ, – Ред.) провокації. Однак, перш за все, потрібно знайти шлях до налагодження “вимогливих” відносин з Росією, – заявив президент Франції.

Макрон став першим закордонним гостем, якого канцлер Німеччини цього року прийняла у своєму відомстві. Президент Франції у соціальній мережі Twitter опублікував пост, що радий повернутися в Німеччину.

Ich freue mich, wieder in Deutschland zu sein. Beim letzten Treffen vor einem Jahr kamen wir mit der Initiative für einen EU-Wiederaufbauplan voran, der nun umgesetzt wird. Er wird unsere Wirtschaft verändern und entspricht den ökologischen und technologischen Herausforderungen. pic.twitter.com/BuPgHf9NrT — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2021

Саміт ЄС на рівні очільників країн відбудеться 24-25 червня 2021 року. Питання відносин із Росією буде одним з головних на порядку денному. Раніше лідери Німеччини та Франції нерідко проводили консультації перед подібними важливими самітами ЄС, щоб узгодити позиції.