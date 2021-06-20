Білий дім готує новий пакет санкцій проти Північного потоку-2 – Салліван

Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет санкцій проти газопроводу Північний потік-2.

Про це під час брифінгу заявив радник глави Білого дому Джейк Салліван.

– Обмежувальні заходи буде застосовано в будь-якому разі. Ми будемо чинити опір будь-якій шкідливій ​​активності РФ, – наголосив Салліван.

За його словами, після того, як Білий дім переконається, що санкції проти СП-2 досягли своєї мети, команда президента США приступить до підготовки ще одного пакета обмежень через застосування хімічної зброї в зв’язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального.

Умови послаблення антиросійських санкцій

У п’ятницю, 18 червня, заступник держсекретаря Вікторія Нуланд заявила, що США не будуть послаблювати чи скасовувати санкції проти Росії, введені раніше через збройну агресію проти України.

За її словами, Джо Байден чітко дав про це зрозуміти під час зустрічі з Володимиром Путіним.

Вона також додала, що Україна – держава, щодо якої між США і Росією виникають найбільше розбіжностей.