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Абрамова Юлія |

Посол Росії в США Анатолій Антонов повернувся у Вашингтон

Посол Росії в США Анатолій Антонов повернувся у Вашингтон

Посол Росії в Сполучених Штатах Анатолій Антонов повернувся у Вашингтон сьогодні, 20 червня.

Антонов був відсутній у столиці США три місяці. Він був відкликаний для консультацій до Москви 17 березня після заяви американського президента Джо Байдена про те, що Путін – убивця в інтерв’ю американському телеканалу ABC News.  Але офіційною причиною тоді назвали аналіз відносин США і Росії.

Антонов прибув у Вашингтон о 18:50 за Києвом у Нью-Йорк. Його зустріли співробітники посольства, які провели посла до авто.

– Із журналістами він не спілкувався — сказав, що почувається як телезірка якась, ви мене бентежите, – передають росЗМІ.

У Вашингтоні поки не повідомили про повернення свого посла до Москви.

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Джерело: росЗМІ

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