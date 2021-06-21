Посол Росії в США Анатолій Антонов повернувся у Вашингтон

Посол Росії в Сполучених Штатах Анатолій Антонов повернувся у Вашингтон сьогодні, 20 червня.

Антонов був відсутній у столиці США три місяці. Він був відкликаний для консультацій до Москви 17 березня після заяви американського президента Джо Байдена про те, що Путін – убивця в інтерв’ю американському телеканалу ABC News. Але офіційною причиною тоді назвали аналіз відносин США і Росії.

Антонов прибув у Вашингтон о 18:50 за Києвом у Нью-Йорк. Його зустріли співробітники посольства, які провели посла до авто.

– Із журналістами він не спілкувався — сказав, що почувається як телезірка якась, ви мене бентежите, – передають росЗМІ.

У Вашингтоні поки не повідомили про повернення свого посла до Москви.

Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет санкцій проти газопроводу Північний потік-2. Про це під час брифінгу заявив радник глави Білого дому Джейк Салліван.

Джерело: росЗМІ