США запровадили санкції проти 16 громадян Білорусі, до чорного списку Сполучених Штатів Америки потрапили фізичні та юридичні особи.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США. Країна запровадила санкції як відповідь на примусову посадку літака в Мінську, на борту якого був засновник Nexta Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега.

Також у Міністерстві зазначили, що Сполучені Штати засуджують триваючі порушення прав людини у Білорусі.

Під санкції потрапили прес-секретар самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Наталя Ейсмант, голова адміністрації президента Наталія Качанова, командир спецпідрозділу КДБ Білорусі Альфа Сергій Зубков, начальник вітебській міліції Михайло Гриб та заступник міністра юстиції Сергій Калиновський.

Також під санкції потрапили заступник міністра внутрішніх справ Микола Карпенков, начальник Брестського УВС Олександр Астрейка, генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед та глава КДБ Білорусі Іван Церцель.

Водночас за фальсифікацію президентських виборів у 2020 році в Білорусі під санкції потрапили члени центральної виборчої комісії Білорусі, серед яких голова ЦВК Лідія Ярмошіна, заступник голови ЦВК Вадим Іпатов, секретар Олена Дмухайла та інші.