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Вікторія Гірко |

ЄС схвалить нові секторальні санкції проти Білорусі найближчими днями – ЗМІ

європейський сою з єс

Країни ЄС 24 червня можуть схвалити нові секторальні санкції проти Білорусі. Очікується, що зелене світло новим обмеженням дадуть вже 23 червня.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

– Представники ЄС сьогодні планують дати зелене світло секторальним санкціям проти Білорусі. Їх можуть ухвалити до завтра, – зазначив він.

16 червня посли країн Євросоюзу ухвалили рішення про запровадження пакету санкції проти осіб та організацій, що причетні до примусової посадки літака ірландської авіакомпанії Ryanair у Мінську наприкінці травня.

Обмеження затвердили проти 78 осіб та семи організацій.

Крім того, 18 червня Європейський Союз погодив секторальні санкції проти Білорусі. Відомо, що вони стосуватимуться банківського сектору, нафти та калійної промисловості.

Фото: Depositphotos

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