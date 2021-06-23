ЄС схвалить нові секторальні санкції проти Білорусі найближчими днями – ЗМІ

Країни ЄС 24 червня можуть схвалити нові секторальні санкції проти Білорусі. Очікується, що зелене світло новим обмеженням дадуть вже 23 червня.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

– Представники ЄС сьогодні планують дати зелене світло секторальним санкціям проти Білорусі. Їх можуть ухвалити до завтра, – зазначив він.

EU ambassadors are today set to give green light to the sectoral sanctions against #Belarus. they could be adopted ahead of #EUCO tomorrow. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 23, 2021

16 червня посли країн Євросоюзу ухвалили рішення про запровадження пакету санкції проти осіб та організацій, що причетні до примусової посадки літака ірландської авіакомпанії Ryanair у Мінську наприкінці травня.

Обмеження затвердили проти 78 осіб та семи організацій.

Крім того, 18 червня Європейський Союз погодив секторальні санкції проти Білорусі. Відомо, що вони стосуватимуться банківського сектору, нафти та калійної промисловості.