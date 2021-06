ЄС схвалить нові секторальні санкції проти Білорусі найближчими днями – ЗМІ

Країни ЄС 24 червня можуть схвалити нові секторальні санкції проти Білорусі. Очікується, що зелене світло новим обмеженням дадуть вже 23 червня.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

EU ambassadors are today set to give green light to the sectoral sanctions against #Belarus. they could be adopted ahead of #EUCO tomorrow.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 23, 2021