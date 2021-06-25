США підтримали Раду Європейського Союзу в запровадженні секторальних санкцій проти режиму в Білорусі. Зокрема, обмежувальні заходи передбачають заборону торгівлі нафтопродуктами та хлористим калієм.

Відповідну заяву опублікував Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен у Twitter.

– Ми підтримуємо партнерів та вимагаємо разом з ними відповідальності за постійні порушення прав людини та інцидент із вимушенною посадкою літака Ryanair у Мінську 23 травня, – зазначив Блінкен.

The United States welcomes the @EUCouncil’s announcement of targeted economic sanctions against the regime in Belarus. We stand with our partners in demanding accountability for ongoing human rights abuses and the May 23 Ryanair incident. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 24, 2021

Напередодні, 24 червня, ЄС запровадив новий пакет санкці проти Білорусі через інцидент із літаком Ryanair та затримання журналіста Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.

Водночас серед причин обмежувальних заходів – порушення прав людини та репресії.