США підтримали Раду Європейського Союзу в запровадженні секторальних санкцій проти режиму в Білорусі. Зокрема, обмежувальні заходи передбачають заборону торгівлі нафтопродуктами та хлористим калієм.

Відповідну заяву опублікував Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен у Twitter.

The United States welcomes the @EUCouncil’s announcement of targeted economic sanctions against the regime in Belarus. We stand with our partners in demanding accountability for ongoing human rights abuses and the May 23 Ryanair incident.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 24, 2021