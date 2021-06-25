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Анастасія Рогожінська |

США підтримали ЄС та вимагають відповідальності: Блінкен про санкції проти Білорусі

США підтримали ЄС та вимагають відповідальності: Блінкен про санкції проти Білорусі

США підтримали Раду Європейського Союзу в запровадженні секторальних санкцій проти режиму в Білорусі. Зокрема, обмежувальні заходи передбачають заборону торгівлі нафтопродуктами та хлористим калієм.

Відповідну заяву опублікував Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен у Twitter.

– Ми підтримуємо партнерів та вимагаємо разом з ними відповідальності за постійні порушення прав людини та інцидент із вимушенною посадкою літака Ryanair у Мінську 23 травня, – зазначив Блінкен.

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Напередодні, 24 червня, ЄС запровадив новий пакет санкці проти Білорусі через інцидент із літаком Ryanair та затримання журналіста Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.

Водночас серед причин обмежувальних заходів – порушення прав людини та репресії.

Фото: Getty Images

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