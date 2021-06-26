Посол Німеччини оцінила можливість нападу РФ на Україну без транзиту газу

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен назвала спекуляцією можливість нападу Російської Федерації на Україну у разі відсутності газового транзиту.

На думку Фельдгузен, наразі невідомо, чи може це відбутися. Вона зазначила, що про загрозу національної безпеки через будівництво проекту Північний потік-2 говорить не лише уряд України, а й інших країн, серед яких зокрема Польща та країни Балтії.

– Україна має досить впливових партнерів в ЄС. Вони тісно співпрацюють, щоб довести свої побоювання, які я вважаю реальними. Що можна зробити – це інше питання. Думати, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту, – це спекуляція. Ми не знаємо, відбудеться це чи ні, – наголосила посол Німеччини.

Північний потік-2 – проект з розширення газопроводу у Балтійському морі. Після його запуску Російська Федерація може припинити транзитне транспортування газу через Україну в Європу.

Транзит газу щорічно приносить до державного бюджету близько трьох млрд грн. Крім того, низка держав наголошує на тому, що вони проти завершення будівництва проекту. Через це США запроваджували санкції на будівельну компанію, яка займається створенням водогону.