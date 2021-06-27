Принци Вільям і Гаррі не змогли помиритися навіть на похоронах діда

Принц Вільям все ще перебуває у сварці зі своїм братом Гаррі та його дружиною Меган Маркл після скандального інтерв’ю Опрі Вінфрі.

Брати не змогли налагодити відносини навіть на похоронах свого діда – принца Філіпа, розповів біограф королівської сім’ї Роберт Лейсі.

За його словами, ворожнеча між Вільямом та Гаррі виявилася неймовірно глибокою.

– В інтерв’ю Опрі було сказано забагато різких висловлювань, – констатував Лейсі.

За його словами, якщо братам не вдалося помириться навіть на похоронах принца Філіпа, то конфлікт між ними найближчим часом не вирішиться.

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Приліт принца Гаррі до Великобританії

Кілька днів тому стало відомо, що герцог Сассекський принц Гаррі повернувся на батьківщину без своєї дружини Меган Маркл.

Гаррі, ймовірніше всього, прибув до Британії, аби 1 липня взяти участь у відкритті статуї на честь його матері – принцеси Діани.

Детальніше про сварку в королівській родині читайте в матеріалі Фактів ICTV.