Оборонна організація досліджень та розробок DRDO успішно випробувала балістичну ракету нового покоління Agni-P (Прайм).

Agni-P – вдосконалений варіант ракет класу Agni нового покоління. Це балістична ракета з дальністю дії від 1 тис. до 2 тис. км.

– Випробування проводили на острові Абдул Калама біля узбережжя Одіші, Баласоре, о 10.55 ранку за місцевим часом, – йдеться у заяві DRDO.

Також відомо, що різні телеметричні та радіолокаційні станції, розташовані вздовж східного узбережжя, відстежували та контролювали ракету.

Вітаючи DRDO, міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх сказав, що було запроваджено багато передових технологій, включаючи композити, рушійні системи, інноваційні механізми наведення та управління та найсучасніші навігаційні системи.

– Ракета Agni-P ще більше зміцнить надійні можливості стримування Індії, – сказав Сінгх у Twitter.

Пояснюючи відмінності від попереднього класу ракет Agni, представник DRDO сказав, що Agni-P покращив параметри, включаючи маневрування та точність.

– Існує повне оновлення технологій у будь-якому сенсі, – додав він.

Ракети класу Agni є сімейством індійських балістичних ракет різної дальності (від малої до середньої), розроблених в рамках Комплексної програми розробки керованих ракет міністерства оборони Індії. Дані ракети є засобом доставки ядерних зарядів ВС Індії.

Джерело: The Hindu

Фото: The Hindu